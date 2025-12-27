Saliba thẳng thắn nhận lỗi, tôn vinh Kepa sau đêm nghẹt thở ở Carabao Cup.

Vượt qua Crystal Palace trên chấm luân lưu để giành vé vào bán kết Carabao Cup, Arsenal trải qua một trận đấu đầy cảm xúc. Sau tiếng còi mãn cuộc, William Saliba không né tránh trách nhiệm cá nhân và khẳng định thủ môn Kepa Arrizabalaga chính là người đã giải cứu Pháo thủ trong thời khắc quyết định.

Saliba thẳng thắn nhận lỗi

Theo nguồn tin của Xoilacz, cuộc đối đầu tại Emirates ở vòng tứ kết Carabao Cup diễn ra đúng với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp. Arsenal và Crystal Palace giằng co quyết liệt suốt 90 phút, trước khi phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tấm vé đi tiếp cuối cùng thuộc về đội chủ nhà, nhưng hành trình ấy không hề dễ dàng.

Sau trận đấu, William Saliba trở thành tâm điểm chú ý. Trung vệ người Pháp xuất hiện trước truyền thông với thái độ thẳng thắn hiếm thấy, sẵn sàng nhìn nhận những thiếu sót của bản thân trong một trận cầu căng thẳng ở đẳng cấp cao.

Chia sẻ với Sky Sports, Saliba thừa nhận Arsenal đã trải qua thử thách thực sự khó khăn. Anh cho rằng toàn đội nhìn chung chơi tốt, giữ được sự tổ chức và kiểm soát thế trận, nhưng vẫn tồn tại những khoảnh khắc khiến họ phải trả giá.

Sai lầm mà Saliba nhắc tới đến từ tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Crystal Palace. Trong pha bóng ấy, hàng thủ Arsenal thiếu sự tập trung cần thiết, tạo điều kiện để Marc Guehi dứt điểm thành bàn từ một tình huống cố định, kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.

Dù vậy, thay vì để sai sót ảnh hưởng đến tinh thần, Saliba đã thể hiện bản lĩnh của một cầu thủ lớn. Ở loạt luân lưu, trung vệ sinh năm 2001 bước lên thực hiện cú đá quan trọng với sự lạnh lùng, góp phần giữ nhịp tâm lý ổn định cho các đồng đội trong loạt “đấu súng” kéo dài.

Tuy nhiên, Saliba nhấn mạnh rằng nhân vật xứng đáng được ca ngợi nhất không phải anh, mà là Kepa Arrizabalaga. Theo trung vệ người Pháp, chính sự xuất sắc của thủ môn Tây Ban Nha đã mang về chiến thắng cho Arsenal trong thời khắc then chốt.

Kepa đã đoán đúng hướng và cản phá cú sút quyết định của Maxence Lacroix, khép lại loạt luân lưu đầy căng thẳng. Saliba khẳng định nếu không có pha cứu thua ấy, mọi nỗ lực của Arsenal trong suốt trận đấu có thể đã trở nên vô nghĩa.

Nhìn rộng hơn, Saliba cho rằng chiến thắng trước Crystal Palace mang nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần. Arsenal đã từng trả giá ở những mùa giải trước khi thiếu bản lĩnh trong các trận đấu cúp, và đó là bài học mà toàn đội không muốn lặp lại.

Trung vệ người Pháp nhấn mạnh mục tiêu của Arsenal không chỉ dừng lại ở bán kết. Theo anh, Pháo thủ cần giữ được sự tập trung và khát khao chiến thắng trong cả hai lượt trận tiếp theo nếu muốn tiến xa và chạm tay vào danh hiệu.

Tấm vé vào bán kết Carabao Cup không chỉ đưa Arsenal tiến gần hơn tới một chiếc cúp, mà còn phản ánh sự trưởng thành của tập thể này. Sự kết hợp giữa tinh thần dám nhận trách nhiệm của Saliba và bản lĩnh trong khung gỗ của Kepa đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tham vọng của Arsenal ở phần còn lại của mùa giải.