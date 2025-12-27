Soi kèo Châu Á Tanzania vs Tunisia: 0.87*+1/1.5*0.90

Đội tuyển Tanzania sẽ chạm trán Tunisia trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng C Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định tới khả năng đi tiếp của cả hai đội. Tuy nhiên, xét trên nhiều khía cạnh từ phong độ, chất lượng đội hình cho tới kinh nghiệm thi đấu, Tanzania đang bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với đối thủ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Gamondi, Tanzania đang trình diễn bộ mặt khá thất vọng. Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này chưa giành được chiến thắng nào, chỉ có 1 trận hòa và để thua tới 4 trận. Hàng công thi đấu thiếu sắc bén trong khi hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm cá nhân, dẫn tới việc Tanzania dễ rơi vào thế bị động.

Thống kê cho thấy Tanzania ghi được 5 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 8 bàn trong 5 trận gần đây. Điều này phản ánh rõ sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trước một đối thủ có tổ chức tốt như Tunisia, nguy cơ Tanzania tiếp tục nhận thêm một thất bại là rất lớn.

Ở phía đối diện, Tunisia bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin hơn. Đoàn quân của HLV Jalel Kadri đang có phong độ tương đối ổn định khi bất bại 4/5 trận gần nhất. Đáng chú ý, trận hòa trước Brazil trong loạt giao hữu quốc tế là minh chứng cho khả năng phòng ngự kỷ luật và bản lĩnh thi đấu của đội bóng Bắc Phi.

Tunisia sở hữu đội hình đồng đều, giàu kinh nghiệm tại các giải đấu lớn. Lối chơi của họ không quá hoa mỹ nhưng cực kỳ hiệu quả, đặc biệt trong những trận đấu cần tính toán chiến thuật. Trước một Tanzania yếu thế hơn, Tunisia nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và tìm kiếm bàn thắng từ sớm.

Với mức kèo Tunisia chấp 1–1.5, nhà cái đã thể hiện rõ sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội. Tanzania khó có khả năng tạo ra bất ngờ khi phong độ và tinh thần thi đấu đều không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi đó, Tunisia có đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên nếu chơi đúng sức.

Chọn: Tunisia

Soi kèo Tài xỉu Tanzania vs Tunisia: 0.87*2/2.5*0.90

Mốc tài xỉu được niêm yết ở mức 2–2.5 bàn. Tanzania phòng ngự không chắc chắn, còn Tunisia lại thường chơi tấn công khá trực diện trước các đối thủ yếu hơn. Với tính chất quan trọng của trận đấu, khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng là hoàn toàn khả thi. Trận đấu vì thế sẽ có nhiều bàn thắng được ghi nên người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Tanzania vs Tunisia: 0.87*1.0*0.90

Tunisia có xu hướng nhập cuộc chủ động và gây sức ép sớm. Trong khi đó, Tanzania thường để lộ nhiều khoảng trống ở hiệp đấu đầu tiên. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Tunisia hoàn toàn có thể vươn lên dẫn trước ngay trong 45 phút đầu.

Chọn: Tunisia

Đội hình dự kiến

Tanzania: Updating

Tunisia: Updating