Đội tuyển Sudan sẽ chạm trán Burkina Faso trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng E Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Đây là trận đấu mang ý nghĩa quyết định tới khả năng đi tiếp của cả hai đội. Tuy nhiên, xét trên nhiều khía cạnh từ phong độ, chất lượng đội hình cho tới kinh nghiệm thi đấu, Guinea Xích Đạo đang bị đánh giá thấp hơn khá nhiều so với đối thủ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hubert Velud, Sudan đang trình diễn bộ mặt khá thất vọng. Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng nào 1 trận hòa và để thua tới 3 trận. Hàng công thi đấu thiếu sắc bén trong khi hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm cá nhân, dẫn tới việc Sudan dễ rơi vào thế bị động.

Thống kê cho thấy Sudan ghi được 3 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 6 bàn trong 5 trận gần đây. Điều này phản ánh rõ sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trước một đối thủ có tổ chức tốt như Burkina Faso, nguy cơ Sudan tiếp tục nhận thêm một thất bại là rất lớn.

Ở phía đối diện, Burkina Faso bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin hơn. Đoàn quân của HLV Brama Traoré đang có phong độ tương đối ổn định khi bất bại trong 5 trận gần nhất. Với 5 chiến thắng 0 trận hòa và không phải nhận thất bại nào. Brama Traoré và học trò đang vững vàng ở vị trí Top 2 tại bảng E Cup Châu Phi.

Burkina Faso sở hữu đội hình đồng đều, giàu kinh nghiệm tại các giải đấu lớn. Lối chơi của họ không quá hoa mỹ nhưng cực kỳ hiệu quả, đặc biệt trong những trận đấu cần tính toán chiến thuật. Trước một Sudan yếu thế hơn, Burkina Faso nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và tìm kiếm bàn thắng từ sớm.

Với phong độ hiện tại của cả hai đội Sudan khó có khả năng tạo ra bất ngờ khi phong độ và tinh thần thi đấu đều không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi đó, Burkina Faso có đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên nếu chơi đúng sức.

Theo thống kê, Sudan phòng ngự không chắc chắn, còn Burkina Faso lại thường chơi tấn công khá trực diện trước các đối thủ yếu hơn. Với tính chất quan trọng của trận đấu, khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng là hoàn toàn khả thi.

Burkina Faso có xu hướng nhập cuộc chủ động và gây sức ép sớm. Trong khi đó, Sudan thường để lộ nhiều khoảng trống ở hiệp đấu đầu tiên. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Burkina Faso hoàn toàn có thể vươn lên dẫn trước ngay trong 45 phút đầu.

