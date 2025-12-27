Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Porto vs AVS lúc 03h15 ngày 30/12/2025

Nhận định soi kèo Porto vs AVS lúc 03h15 ngày 30/12/2025

  • 17:03 - 27/12/2025

Soi kèo Châu Á Porto vs AVS: 1.89*2.25*2.01

Vòng 16 giải vô địch Bồ Đào Nha, Porto chỉ phải đối đầu với đội bóng cuối bảng AVS trên sân nhà nên đây không phải trận đấu khó khăn với đội bóng đang đứng đầu bảng.

Porto đang chơi tốt mùa giải này sau 2 mùa liên tiếp không thể cạnh tranh chức vô địch quốc gia, họ đứng đầu bảng với khoảng cách 5 điểm hơn đội đứng thứ 2. Cơ hội giành chức vô địch mùa này rất sáng và điều các cầu thủ Porto cần làm là tiếp tục chơi tốt để giữ vững vị trí hiện tại. Để làm được điều này đương nhiện họ cần tiếp tục giành chiến thắng nên ở vòng đấu thứ 16 này 3 điểm là điều họ mong muốn, AVS không phải đối thủ có thể cản bước Porto và nhiều khả năng đội khách sẽ chơi áp đảo và giành chiến thắng với tỉ số cách biệt.

AVS là đội bóng yếu của Bồ Đào Nha, các mùa bóng họ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Mùa trước họ đã rất vất vả mới có thể trụ hạng ở vị trí thứ 16. Mùa này xem ra tình hình còn trở nên khó khăn hơn khi đội bóng của HLV João Henriques đứng cuối bảng và chưa thắng trận nào từ đầu mùa giải đến giờ. Với chất lượng đội hình yếu kém và phong độ như hiện tại thì chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Porto được xem như quá sức với AVS, nhiều khả năng họ không thể làm được gì nhiều và để thua với tỉ số cách biệt.

 

Nhận định soi kèo Porto vs AVS lúc 03h15 ngày 30/12/2025

Như nhận định ở trên, vị trí của 2 đội trên bảng xếp hạng cho thấy sự chênh lệch về chất lượng đội hình giữa Porto và AVS. Cộng với lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn hẳn thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Porto thắng đậm trận này, chính vì vậy với tỉ lệ kèo đội chủ nhà chấp 2.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Porto

Soi kèo Tài xỉu Porto vs AVS: 1.92*3.25*1.96

Porto không có trận nào ghi ít hơn 3 bàn trong các trận đấu gần đây của mình, trước một AVS yếu kém với hàng thủ lỏng lẻo thì nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ ghi nhiều bàn trận này. Trận đấu vì thế có nhiều bàn thắng được ghi, nên với kèo tổng số bàn thắng là 3.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Tỉ lệ kèo Porto vs AVS

Soi kèo Hiệp 1 Porto vs AVS: 1.91*1*1.99

Trong 45 phút đầu tiên chủ nhà Porto sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành AVS và sẽ sớm có bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Porto chấp 1 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Porto 4 – 1 AVS (Chọn Porto và Tài trận)

