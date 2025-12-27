Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Nottingham vs Everton lúc 02h30 ngày 31/12/2025

Nhận định soi kèo Nottingham vs Everton lúc 02h30 ngày 31/12/2025

  • 01:00 - 28/12/2025

Soi kèo Châu Á Nottingham vs Everton: 1.92*0.25*1.98

Vòng 19 Premierm League, Nottingham sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng. Nhưng với phong độ không tốt thời gian gần đây thì trận đấu sẽ không dễ dàng với đội bóng chủ nhà.

Nottingham khởi đầu mùa giải năm nay vô cùng tệ hại và từng nằm trong nhóm cuối bảng, HLV Sean Dyche đến và đội bóng này đã lầm tốt hơn. Nhưng họ mới để thua 2 cả 2 vòng gần nhất thua 3/4 trận gần nhất, kết quả đó khiến họ tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng HLV Sean Dyche vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp Nottingham trụ hạng mùa này và họ cần một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 19 này để tích lũy điểm số. Tuy nhiên Everton chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi, nhiều khả năng Nottingham sẽ chỉ có được một kết quả hòa ở trận đấu này.

Cũng như Nottingham, Everton đang chơi không tốt thời gian gần đây khi không thắng cả 3 vòng đấu gần nhất. Dù sao vị trí thứ 11 hiện tại là không đễn nỗi tệ so với những gì xảy ra những mùa bóng gần đây. Nhưng rõ ràng các fan Everton muốn nhiều hơn nữa ở đội bóng của mình và họ cần chấm dứt chuỗi trận không thắng vừa qua. Sau khi có kết quả hòa vòng đấu trước thì thầy trò HLV David Moyes muốn có chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Tuy nhiên chuyến làm khách trên sân của Nottingham sẽ không hề dễ dàng, nhiều khả năng Everton sẽ chỉ có thể ra về với một kết quả hòa.

nhan-dinh-soi-keo-nottingham-vs-everton-luc-02h30-ngay-31-12-2025-1
2 trận đối đầu mùa trước mỗi đội thắng 1 trận. Trong bối cảnh chất lượng đội hình của 2 đội tương đương nhau thì nhiều khả năng trận đấu sắp tới sẽ kết thúc với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Nottingham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Everton thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Everton

Soi kèo Tài xỉu Nottingham vs Everton: 1.94*2.25*1.94

Everton không thể ghi bàn trong 3 trận gần nhất của mình, con số rõ ràng rất thất vọng của hàng công. Trong khi đó Nottingham chơi tấn công cũng không ấn tượng thời gian qua nên nhiều khả năng cuộc đọ sức giữa 2 đội sẽ không có nhiều bàn thắng. Vậy nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

nhan-dinh-soi-keo-nottingham-vs-everton-luc-02h30-ngay-31-12-2025-2
Tỉ lệ kèo Nottingham vs Everton

Soi kèo hiệp 1 Nottingham vs Everton: 2.29*0.25*1.67

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với không nhiều tình huống đáng chú ý, không có nhiều cơ hội ghi bàn được Nottingham và Everton tạo ra về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì nhiều khả năng không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Nottingham chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho Everton thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến

Dự đoán tỉ số trận đấu: Nottingham 0 – 0 Everton (Chọn Everton và Xỉu trận)

