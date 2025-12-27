Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Ipswich vs Oxford lúc 22h00 ngày 1/1/2026

Nhận định soi kèo Ipswich vs Oxford lúc 22h00 ngày 1/1/2026

  19:48 - 27/12/2025

Soi kèo Châu Á Ipswich vs Oxford: Updating

Đội chủ nhà Ipswich sẽ tiếp đón Oxford trên sân Portman Road trong khuôn khổ vòng 24 giải Hạng Nhất Anh (EFL Championship). Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn, Ipswich đang được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kieran McKenna, Ipswich đang thể hiện phong độ tương đối ổn định ở mùa giải năm nay. Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội chủ sân Portman Road giành được 3 chiến thắng 1 trân hòa và  để thua 1 trận. Thành tích này cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi cũng như khả năng tận dụng cơ hội của hàng công.

Sau 23 vòng đấu, Ipswichl đã tích lũy được 38 điểm, tạm thời xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, khoảng cách với nhóm thăng hạng chỉ là 5 điểm. Cuộc đua thăng hạng vẫn đang rất rộng mở và mỗi trận đấu lúc này đều mang ý nghĩa quan trọng. Với lợi thế sân nhà cùng sự ổn định về mặt lực lượng, Ipswich hoàn toàn có cơ sở để hướng tới một chiến thắng.

Nhận định soi kèo Ipswich vs Oxford lúc 22h00 ngày 1/1/2026

Ở bên kia chiến tuyến, Oxford cũng đang có một mùa giải khá tệ. Trong 5 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Gary Rowett chỉ giành được 1 chiến thắng 1 trận hòa và 3 thất bại, cho thấy phong độ khá kém so với đội chủ nhà. Sau 23 vòng đấu, Oxford sở hữu 22 điểm, xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng, nếu không thay đổi phong độ nguy cơ xuống hạng đang hiện rõ giành cho Oxford.

Ngoài ra, điểm bất lợi lớn nhất của Bristol ở trận đấu này chính là việc phải thi đấu trên sân khách. Thành tích sân khách của Oxford mùa này không thực sự ấn tượng, trong khi Ipswich lại chơi khá tốt mỗi khi được thi đấu tại Portman Road. Do đó, khả năng Oxford phải nhận thất bại là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Với tương quan lực lượng, phong độ và lợi thế sân bãi, lựa chọn Ipswich ở kèo châu Á vẫn là phương án an toàn hơn cho giới đầu tư.

Chọn: Ipswich

Soi kèo Tài xỉu Ipswich vs Oxford: Updating

Xét về khả năng ghi bàn, cả hai đội đều đang sở hữu hiệu suất tấn công khá ấn tượng. Ipswich đã ghi được 38 bàn thắng sau 23 vòng đấu, nhưng cũng để thủng lưới 23 bàn. Trong khi đó, Bristol thậm chí còn ghi tới 24 bàn, song hàng thủ của họ lại khá lỏng lẻo khi đã để lọt lưới 34 bàn trong cùng số trận.

Những con số này cho thấy cả hai đội đều theo đuổi lối chơi cởi mở, thiên về tấn công, nhưng hàng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn. Với tính chất quan trọng của trận đấu cùng việc cả hai đều cần điểm để bám đuổi nhóm đầu, khả năng cao trận đấu sẽ diễn ra với thế trận đôi công và nhiều bàn thắng được ghi.

Vì vậy, kèo Tài cả trận là lựa chọn hợp lý và có xác suất thắng cao hơn. Trận đấu vì thế sẽ có nhiều bàn thắng được ghi nên người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Ipswich vs Oxford hứa hẹn tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn.

Soi kèo Hiệp 1 Ipswich vs Oxford: Updating

Ipswich được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ là đội kiểm soát thế trận trong 45 phút đầu tiên. Đội chủ nhà thường nhập cuộc khá chủ động trên sân nhà, tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Oxford có thể sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công trong hiệp 1, nhưng trước sức ép liên tục từ Ipswich, khả năng đội khách để thủng lưới là khá cao. Do đó, lựa chọn Ipswich ở kèo hiệp 1 là phương án hợp lý.

Chọn: Ipswich

Đội hình dự kiến

Ipswich: Updating

Oxford: Updating

Dự đoán tỉ số trận đấu: Ipswich 3-1 Oxford (Chọn Ipswich và Tài trận)

