Nhận định soi kèo Coventry vs Ipswich lúc 01h00 ngày 30/12/2025

Soi kèo Châu Á Coventry vs Ipswich: 1.82*0*2.08

Vòng 24 Championship, Covenrtry sẽ tiếp Ipswich trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để củng cố vị trí đầu bảng của mình. Đây không phải điều dễ thực hiện bởi đội khách không phải đội yếu.

Coventry mùa trước đã chơi rất tiến bộ dưới sự chỉ đạo của HLV Frank Lampard, mùa này họ đang làm tốt hơn thế khi đứng đầu bảng sau nửa mùa giải với khoảng cách 8 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2. Với khoảng cách điểm hiện tại thì cơ hội thăng hạng của Coventry là rất sáng và điều họ cần làm là tiếp tục thắng để duy trì vị trí đầu bảng một cách an toàn ở hiện tại. Tuy nhiên đối thủ của họ ở vòng 24 này là Ipswich, đội bóng mạnh nên mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng, nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ không thể đạt được mục đích.

Ipswich đứng thứ 19 tại Premier League mùa giải trước và phải trở lại Championship chỉ sau 1 mùa giải ở hạng đấu cao nhất của nước Anh. Đương nhiên đội bóng của HLV Kieran McKenna đặt mục tiêu thăng hạng ở mùa giải năm nay nên họ chưa thể hài lòng với vị trí thứ 2 ở thời điểm hiện tại. Khoảng cách với 2 đội đầu bảng là khá xa nên các cầu thủ Ipswich cần thắng các trận đấu của mình để hy vọng rút ngắn cách biệt. Chính vì vậy 1 chiến thắng trước đội đầu bảng Coventry sẽ rất có ích với Ipswich. Trước đội chủ nhà chơi không ổn định thời gian gần đây thì khả năng Ipswich sẽ tận dụng tốt cơ hội để ra về với 3 điểm.

Ipswich thắng Coventry trong cả 4 lần gặp nhau gần nhất. Con số áp đảo này cộng với đội khách có phong độ cao hơn đội chủ nhà (3 thắng, 1 hòa , 1 thua ở 5 vòng gần nhất so với 2 thắng, 2 hòa, 1 thua) thì khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về các cầu thủ khách. Vậy nên với tỉ lệ kèo là 0 thì người chơi nên đặt cửa cho Ipswich thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Ipswich

Soi kèo Tài xỉu Coventry vs Ipswich: 1.97*2.5*1.91

Các trận đấu của Coventry gần đây không trận nào có nhiều hơn 2 bàn thắng, con số rất thấp. Trong khi đó hàng công chơi không xuất sắc của Ipswich sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách này, trận đấu giữa 2 đội vì thế sẽ có ít bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 2.5 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Xỉu thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Coventry vs Ipswich: 1.85*0*2.05

Trong 45 phút đầu tiên trận đấu sẽ diễn ra với thế trận cân bằng, Coventry và Ipswich không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau. Với thế trận này thì khả năng không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội bước vào giờ nghỉ với tỉ số hòa. Chình vì vậy với kèo hiệp 1 là 0 thì người chơi nên chọn kèo Hòa cho nửa đầu trận đấu này.

Đội hình dự kiến