Nhận định soi kèo Al Shabab vs Al Qadsiah lúc 00h30 ngày 1/1/2026

  • 12:49 - 27/12/2025

Soi kèo châu Á Al Shabab vs Al Qadsiah: 1.86*-0.5*1.98

Al Shabab đang trải qua một giai đoạn khởi đầu mùa giải cực kỳ khó khăn. Sau 9 vòng đấu đầu tiên, đội bóng thành Riyadh hiện đang dậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm. Phong độ gần đây của họ rất thiếu ổn định khi chỉ giành được 0 chiến thắng, 6 trận hòa và để thua 3 trận. Đáng chú ý, hàng công của Al Shabab đang gặp vấn đề lớn về hiệu suất khi mới chỉ ghi được 7 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới 11 lần. Trên sân nhà SHG Arena, họ cũng chưa thể hiện được sự áp đảo với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 2 thua trong 4 lần đón khách gần nhất.

Ngược lại, Al Qadsiah đang là “ngựa ô” thú vị của mùa giải năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Brendan Rodgers. Đội khách đang bay cao ở vị trí thứ 5 với 17 điểm. Sau 9 trận, họ đã bỏ túi tới 5 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 2 lần thất bại. Sức mạnh của Al Qadsiah nằm ở hàng công bùng nổ với 16 pha lập công, trong đó bộ đôi Julián Quiñones (6 bàn) và Mateo Retegui (5 bàn) đang có phong độ cực cao. Mặc dù phong độ sân khách gần đây có phần chững lại với 1 trận thua sát nút 1-2 trước Al Ahli, nhưng nhìn chung lối chơi của họ vẫn rất sắc sảo và kỷ luật.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất: Mỗi đội đều có 2 chiến thắng và hòa nhau 1 trận. Tuy nhiên, ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 2/2025, Al Qadsiah đã đánh bại Al Shabab ngay trên sân khách với tỷ số 3-2. Với phong độ ấn tượng hơn hẳn, Al Qadsiah sẽ có được chiến thắng trước Al Shabab trong lần gặp lại sắp tới.

Chọn: Al Qadsiah

Soi kèo tài xỉu Al Shabab vs Al Qadsiah: 1.98*2.5*1.84

Mặc dù Al Shabab có lối chơi khá thực dụng với trung bình chỉ 0.78 bàn/trận, nhưng Al Qadsiah lại thường xuyên cuốn đối thủ vào những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đội khách có hiệu suất ghi bàn ấn tượng là 1.78 bàn/trận. Theo thống kê, 3/4 trận gần nhất của Al Qadsiah đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên (điển hình là trận thua 1-2 trước Al Ahli và thắng 4-0 trước Al Kholood). Trong bối cảnh Al Shabab buộc phải dâng cao tìm kiếm điểm số để thoát khỏi nhóm cuối bảng, kịch bản về một trận đấu cởi mở là rất dễ xảy ra. Chuyên gia soi kèo Xoilac Live tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Tỷ lệ kèo Al Shabab vs Al Qadsiah

Soi kèo hiệp 1 Al Shabab vs Al Qadsiah: 1.79*-0.25*2.05

Al Shabab thường nhập cuộc rất thận trọng, họ đã có tới 5 trận hòa sau 9 vòng đấu, phần lớn trong số đó có tỷ số 0-0 hoặc 1-1 ở hiệp thi đấu đầu tiên. Trong khi đó, Al Qadsiah với dàn sao như Nacho Fernández và Julian Weigl luôn biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ sớm. Với kèo chấp hiệp 1 là 0.25 nghiêng về đội khách, Al Qadsiah sẽ sớm gì được bàn thắng vươn lên. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Al Qadsiah.

Chọn: Al Qadsiah

Đội hình dự kiến Al Shabab vs Al Qadsiah

Dự đoán tỷ số Al Shabab vs Al Qadsiah

Al Shabab 1-3 Al Qadsiah (Chọn Al Qadsiah và Tài trận).

