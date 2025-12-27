Nhận định soi kèo Al Ettifaq vs Al Nassr lúc 00h30 ngày 31/12/2025

Soi kèo Châu Á Al Ettifaq vs Al Nassr: 2.00*-1.75*1.84

Vòng 11 giải vô địch Saudi Arabia, Al Ettifaq sẽ tiếp Al Nassr trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tích cực. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn và đang có phong độ rất cao thì khả năng họ sẽ không thể có được điều mình cần.

Al Ettifaq không phải đội bóng mạnh của Saudi Arabia, mùa trước họ chỉ đứng ở vị trí thứ 7 và cũng đang có vị trí tương tự ở mùa giải năm nay sau 10 trận đấu. Nhờ 2 chiến thắng liên tiếp gần nhất thì đội bóng của HLV Saad Al-Shehri mới có vị trí như hiện tại và các cầu thủ Al Ettifaq muốn tiếp tục có kết quả tốt để có vị trí cao hơn nữa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên đối thủ của họ lại là Al Nassr, đội đang đứng đầu bảng với phong độ rất cao nên nhiều khả năng Al Ettifaq sẽ không thể có điểm.

Al Nassr chưa có danh hiệu nào từ khi chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo cách đây 3 năm, chính vì vậy họ rất quyết tâm có được một danh hiệu ở mùa giải này. Các cầu thủ Al Nassr đang chơi cực tốt tại giải vô địch Saudi Arabia khi toàn thắng cả 9 trận đã đấu của mình, họ chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Mùa giải vẫn còn rất dài nên Al Nassr vẫn cần phải cần trọng và đương nhiên cần tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình. Vậy nên khi đến làm khách trên sân của Al Ettifaq thì 3 điểm là điều mà Al Nassr hướng đến, với đội hình có phong độ cao và chất lượng tốt hơn đối thủ khá nhiều thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội khách có được chiến thắng.

Như nhận định ở trên, Al Nassr đang có phong độ cực cao với chuỗi trận toàn thắng, nó đương nhiên tốt hơn nhiều so với Al Ettifaq. Cộng với đội hình mạnh hơn thì nhiều khả năng phần thắng trận này sẽ thuộc về đội khách. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Al Nassr chấp 1.75 thì người chơi nên đặt cửa cho các cầu thủ khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Al Nassr

Soi kèo Tài xỉu Al Ettifaq vs Al Nassr: 1.91*3.25*1.91

Al Nassr ghi tới 13 bàn ở 3 trận gần nhất của mình, phong độ rất cao của hàng công đội bóng này. Trong khi đó Al Ettifaq cũng chơi tấn công rất ổn nên trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Nên với kèo tổng số bàn thắng là 3.25 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Al Ettifaq vs Al Nassr: 2.01*-0.75*1.83

Al Nassr sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Al Ettifaq và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Al Nassr chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến