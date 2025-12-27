Kepa bật mí bí quyết chiến thắng trên chấm 11m sau đêm thăng hoa tại Emirates.

Trở thành người hùng đưa Arsenal vào bán kết Carabao Cup, Kepa Arrizabalaga không chỉ gây ấn tượng bằng pha cản phá quyết định mà còn để lại dấu ấn với sự điềm tĩnh hiếm thấy. Sau trận đấu, thủ thành người Tây Ban Nha đã chia sẻ về cách anh vượt qua áp lực trong loạt luân lưu nghẹt thở với Crystal Palace.

Kepa bật mí bí quyết chiến thắng trên chấm 11m

Cuộc đối đầu tại Emirates diễn ra đúng với tính chất của một trận tứ kết cúp quốc nội. Arsenal kiểm soát thế trận phần lớn thời gian, nhưng Crystal Palace cho thấy sự lì lợm và khả năng tận dụng cơ hội đáng nể. Sau 90 phút, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại.

Arsenal tưởng như đã chạm tay vào tấm vé đi tiếp khi vượt lên dẫn trước ở phút 80. Trong một tình huống bóng cố định, Maxence Lacroix bên phía Palace lúng túng phản lưới nhà, giúp Pháo thủ phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ sân Emirates không kéo dài lâu.

Ở phút bù giờ thứ năm, Crystal Palace trừng phạt sự mất tập trung của hàng thủ Arsenal. Marc Guehi xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và đẩy cả hai vào loạt “đấu súng” cân não.

Trên chấm 11m, hai đội tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở. Các cầu thủ liên tục thực hiện thành công những lượt sút, khiến bầu không khí tại Emirates trở nên căng như dây đàn. Bước ngoặt chỉ đến ở cú đá quyết định, khi Lacroix một lần nữa trở thành tâm điểm.

Kepa Arrizabalaga đã đoán đúng hướng, bay người cản phá cú sút về góc phải của trung vệ Palace, qua đó mang về chiến thắng 8-7 cho Arsenal. Pha cứu thua ấy biến thủ môn người Tây Ban Nha thành nhân vật chính của đêm thi đấu đầy cảm xúc.

Chia sẻ sau trận trên Sky Sports, Kepa bày tỏ niềm vui nhưng cũng giữ sự tỉnh táo cần thiết. Anh cho rằng Arsenal lẽ ra phải giải quyết trận đấu sớm hơn: “Chúng tôi đã có những cơ hội rất tốt trong hiệp một và chơi khá ổn. Sang hiệp hai, Palace điều chỉnh và khiến thế trận trở nên cân bằng hơn.”

Bên cạnh đó, Kepa cũng thẳng thắn đề cập đến vấn đề mà Arsenal cần cải thiện. Theo anh, việc thường xuyên để thủng lưới ở những phút cuối là điều đáng lo: “Điều này đã xảy ra vài lần, và rõ ràng chúng tôi phải tập trung hơn nếu muốn tiến xa.”

Nói về loạt luân lưu, Kepa tiết lộ yếu tố then chốt giúp anh giữ được sự bình tĩnh. Thủ môn 30 tuổi cho biết điều quan trọng nhất là không để cảm xúc chi phối: “Bạn phải thật lạnh đầu, chỉ nghĩ đến cú sút tiếp theo. Chỉ cần một pha cản phá đúng lúc, mọi thứ có thể thay đổi.”

Chiến thắng trước Crystal Palace đưa Arsenal vào bán kết Carabao Cup, tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục danh hiệu. Với Kepa Arrizabalaga, đêm Emirates không chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.