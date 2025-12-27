Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Arteta tán dương tinh thần thép của Arsenal sau màn vượt ải Palace

Arteta tán dương tinh thần thép của Arsenal sau màn vượt ải Palace

  • 02:15 - 28/12/2025

Vượt qua Crystal Palace trên chấm luân lưu để giành vé vào bán kết Carabao Cup, Arsenal không chỉ chiến thắng về mặt tỷ số. Theo HLV Mikel Arteta, đó còn là thắng lợi của bản lĩnh, sự bền bỉ và khả năng chịu đựng áp lực trong giai đoạn lịch thi đấu khắc nghiệt.

Arteta tán dương tinh thần thép của Arsenal

Theo nguồn tin của Xoilac TV, sân Emirates đã chứng kiến một đêm đầy cảm xúc khi Arsenal phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới khuất phục được Crystal Palace. Sau 90 phút hòa 1-1, Pháo thủ giành chiến thắng 8-7 trên chấm 11m, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục Carabao Cup mùa này.

Sau trận đấu, Mikel Arteta thừa nhận cảm xúc của ông bị đẩy lên cao trào, đặc biệt khi Arsenal để thủng lưới ở những phút cuối. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu được sự căng thẳng khi đội nhà đánh rơi lợi thế dẫn bàn ngay trước tiếng còi mãn cuộc.

Arsenal mở tỷ số ở phút 80 nhờ tình huống phản lưới nhà của Maxence Lacroix. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự đã khiến đội chủ sân Emirates phải trả giá, khi Marc Guehi tận dụng một tình huống cố định để gỡ hòa cho Crystal Palace ở phút bù giờ thứ năm.

arteta-tinh-moi-phi-cong-raf-de-nang-cao-nghe-thuat-truyen-dat-o-arsenal
Arteta tán dương tinh thần thép của Arsenal sau màn vượt ải Palace.

Arteta tỏ ra tiếc nuối khi nói về khả năng dứt điểm của các học trò. Ông cho rằng Arsenal lẽ ra phải giải quyết trận đấu sớm hơn nhiều. Theo vị chiến lược gia này, số cơ hội tạo ra đủ để Pháo thủ dẫn trước với cách biệt an toàn, qua đó tránh được kịch bản căng thẳng ở cuối trận.

Dù vậy, điểm khiến Arteta hài lòng nhất không nằm ở thế trận, mà là tinh thần thi đấu của toàn đội. Ông nhấn mạnh Arsenal đang phải đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc, khi chỉ vài ngày trước đó họ vừa trải qua một trận đấu khó khăn tại Ngoại hạng Anh để giữ vững ngôi đầu bảng.

Arteta chia sẻ rằng trong bóng đá đỉnh cao, không phải lúc nào đội bóng cũng giành chiến thắng theo cùng một cách. Có những trận đấu cần sự áp đảo, nhưng cũng có lúc phải vượt qua nghịch cảnh. Theo ông, Arsenal đã thể hiện được khả năng thích nghi và giành kết quả tích cực trong những hoàn cảnh rất khác nhau.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện rõ nét trong loạt luân lưu. Các cầu thủ Arsenal bước lên chấm 11m với sự bình tĩnh đáng khen, bất chấp áp lực lớn từ khán đài và tính chất loại trực tiếp của trận đấu. Sự tập trung đó giúp họ duy trì lợi thế cho đến lượt sút quyết định.

Arteta cũng dành những lời khen ngợi cho Kepa Arrizabalaga, người trở thành nhân vật trung tâm của loạt “đấu súng”. Pha cản phá cú sút cuối cùng của Lacroix không chỉ mang về chiến thắng, mà còn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của thủ môn người Tây Ban Nha trong thời khắc quan trọng.

arteta-tinh-moi-phi-cong-raf-de-nang-cao-nghe-thuat-truyen-dat-o-ars
Vượt qua Crystal Palace trên chấm luân lưu để giành vé vào bán kết Carabao Cup, Arsenal không chỉ chiến thắng về mặt tỷ số. Theo HLV Mikel Arteta, đó còn là thắng lợi của bản lĩnh, sự bền bỉ và khả năng chịu đựng áp lực trong giai đoạn lịch thi đấu khắc nghiệt.

Chiến thắng trước Crystal Palace đưa Arsenal vào bán kết Carabao Cup, nơi họ sẽ chạm trán Chelsea vào tháng 1. Trong khi đó, phía đội khách rời Emirates với nỗi lo về lực lượng, khi HLV Oliver Glasner bày tỏ hy vọng chấn thương của Chris Richards không quá nghiêm trọng.

Với Arteta, tấm vé vào bán kết không chỉ là bước tiến tại đấu trường cúp, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của Arsenal. Trong guồng quay khốc liệt của mùa giải, bản lĩnh và sự ổn định đang trở thành nền tảng để Pháo thủ nuôi hy vọng chinh phục những danh hiệu lớn.

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Nhận định soi kèo Chelsea vs Bournemouth lúc 02h30 ngày 31/12/2025

Nhận định soi kèo Chelsea vs Bournemouth lúc 02h30 ngày 31/12/2025
Glenn Murray tôn vinh Kepa: Pha đổ người định mệnh đưa Arsenal vào bán kết EFL Cup

Glenn Murray tôn vinh Kepa: Pha đổ người định mệnh đưa Arsenal vào bán kết EFL Cup
Saliba thẳng thắn nhận lỗi, tôn vinh Kepa sau đêm nghẹt thở ở Carabao Cup

Saliba thẳng thắn nhận lỗi, tôn vinh Kepa sau đêm nghẹt thở ở Carabao Cup
Arteta lên tiếng về chấn thương Martinelli sau đêm nghẹt thở ở Carabao Cup

Arteta lên tiếng về chấn thương Martinelli sau đêm nghẹt thở ở Carabao Cup
Kepa bật mí bí quyết chiến thắng trên chấm 11m sau đêm thăng hoa tại Emirates

Kepa bật mí bí quyết chiến thắng trên chấm 11m sau đêm thăng hoa tại Emirates
Nhận định soi kèo Nottingham vs Everton lúc 02h30 ngày 31/12/2025

Nhận định soi kèo Nottingham vs Everton lúc 02h30 ngày 31/12/2025

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.