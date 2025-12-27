Arteta tán dương tinh thần thép của Arsenal sau màn vượt ải Palace.

Vượt qua Crystal Palace trên chấm luân lưu để giành vé vào bán kết Carabao Cup, Arsenal không chỉ chiến thắng về mặt tỷ số. Theo HLV Mikel Arteta, đó còn là thắng lợi của bản lĩnh, sự bền bỉ và khả năng chịu đựng áp lực trong giai đoạn lịch thi đấu khắc nghiệt.

Arteta tán dương tinh thần thép của Arsenal

Theo nguồn tin của Xoilac TV, sân Emirates đã chứng kiến một đêm đầy cảm xúc khi Arsenal phải nhờ tới loạt sút luân lưu mới khuất phục được Crystal Palace. Sau 90 phút hòa 1-1, Pháo thủ giành chiến thắng 8-7 trên chấm 11m, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục Carabao Cup mùa này.

Sau trận đấu, Mikel Arteta thừa nhận cảm xúc của ông bị đẩy lên cao trào, đặc biệt khi Arsenal để thủng lưới ở những phút cuối. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu được sự căng thẳng khi đội nhà đánh rơi lợi thế dẫn bàn ngay trước tiếng còi mãn cuộc.

Arsenal mở tỷ số ở phút 80 nhờ tình huống phản lưới nhà của Maxence Lacroix. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung trong khâu phòng ngự đã khiến đội chủ sân Emirates phải trả giá, khi Marc Guehi tận dụng một tình huống cố định để gỡ hòa cho Crystal Palace ở phút bù giờ thứ năm.

Arteta tỏ ra tiếc nuối khi nói về khả năng dứt điểm của các học trò. Ông cho rằng Arsenal lẽ ra phải giải quyết trận đấu sớm hơn nhiều. Theo vị chiến lược gia này, số cơ hội tạo ra đủ để Pháo thủ dẫn trước với cách biệt an toàn, qua đó tránh được kịch bản căng thẳng ở cuối trận.

Dù vậy, điểm khiến Arteta hài lòng nhất không nằm ở thế trận, mà là tinh thần thi đấu của toàn đội. Ông nhấn mạnh Arsenal đang phải đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc, khi chỉ vài ngày trước đó họ vừa trải qua một trận đấu khó khăn tại Ngoại hạng Anh để giữ vững ngôi đầu bảng.

Arteta chia sẻ rằng trong bóng đá đỉnh cao, không phải lúc nào đội bóng cũng giành chiến thắng theo cùng một cách. Có những trận đấu cần sự áp đảo, nhưng cũng có lúc phải vượt qua nghịch cảnh. Theo ông, Arsenal đã thể hiện được khả năng thích nghi và giành kết quả tích cực trong những hoàn cảnh rất khác nhau.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện rõ nét trong loạt luân lưu. Các cầu thủ Arsenal bước lên chấm 11m với sự bình tĩnh đáng khen, bất chấp áp lực lớn từ khán đài và tính chất loại trực tiếp của trận đấu. Sự tập trung đó giúp họ duy trì lợi thế cho đến lượt sút quyết định.

Arteta cũng dành những lời khen ngợi cho Kepa Arrizabalaga, người trở thành nhân vật trung tâm của loạt “đấu súng”. Pha cản phá cú sút cuối cùng của Lacroix không chỉ mang về chiến thắng, mà còn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của thủ môn người Tây Ban Nha trong thời khắc quan trọng.

Chiến thắng trước Crystal Palace đưa Arsenal vào bán kết Carabao Cup, nơi họ sẽ chạm trán Chelsea vào tháng 1. Trong khi đó, phía đội khách rời Emirates với nỗi lo về lực lượng, khi HLV Oliver Glasner bày tỏ hy vọng chấn thương của Chris Richards không quá nghiêm trọng.

Với Arteta, tấm vé vào bán kết không chỉ là bước tiến tại đấu trường cúp, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của Arsenal. Trong guồng quay khốc liệt của mùa giải, bản lĩnh và sự ổn định đang trở thành nền tảng để Pháo thủ nuôi hy vọng chinh phục những danh hiệu lớn.