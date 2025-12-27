Arteta lên tiếng về chấn thương Martinelli sau đêm nghẹt thở ở Carabao Cup.

Niềm vui giành vé vào bán kết Carabao Cup của Arsenal không trọn vẹn khi Gabriel Martinelli dính chấn thương và phải rời sân sớm. Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình của ngôi sao người Brazil cũng như màn trình diễn đầy cảm xúc của toàn đội.

Arteta lên tiếng về chấn thương Martinelli

Như xem truc tiep bong da hom nay đã đưa tin, Arsenal vừa trải qua một trận tứ kết Carabao Cup căng thẳng trước Crystal Palace. Sau 90 phút hòa 1-1 và loạt luân lưu cân não, Pháo thủ mới giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng để lại nỗi lo khi Gabriel Martinelli không thể thi đấu trọn vẹn trận.

Tiền đạo mang áo số 11 phải rời sân ở phút 59, nhường chỗ cho Leandro Trossard. Quyết định thay người khiến nhiều người chú ý, bởi Martinelli trước đó vẫn là một trong những mũi tấn công năng nổ nhất của Arsenal bên hành lang trái.

Chia sẻ với Sky Sports sau trận, HLV Mikel Arteta xác nhận Martinelli gặp vấn đề về thể trạng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết cầu thủ của ông không đủ khả năng tiếp tục thi đấu, buộc ban huấn luyện phải can thiệp sớm để tránh rủi ro lớn hơn.

Dù không đi sâu vào mức độ chấn thương, Arteta thừa nhận đây là điều khiến ông quan tâm. Trong bối cảnh Arsenal đang bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, bất kỳ tổn thất nào về nhân sự cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chung của đội bóng.

Đánh giá về thế trận, Arteta cho rằng Arsenal xứng đáng có kết quả thuận lợi hơn trong 90 phút. Theo ông, Pháo thủ đã tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng, đặc biệt ở hiệp một, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến đội không thể sớm định đoạt trận đấu.

Vị chiến lược gia 43 tuổi cũng chỉ ra rủi ro khi không tận dụng được ưu thế. Ông cho rằng trước một đối thủ phòng ngự chặt chẽ như Crystal Palace, việc bỏ lỡ cơ hội sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ phải trả giá từ những tình huống cố định hoặc các pha bóng đơn giản.

Dù để đối thủ gỡ hòa muộn và phải bước vào loạt luân lưu, Arteta vẫn hài lòng với bản lĩnh của các học trò. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự bình tĩnh của các cầu thủ khi đứng trước áp lực lớn trên chấm 11m.

Thủ môn Kepa Arrizabalaga là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Pha cản phá quyết định của anh trước cú sút của Maxence Lacroix đã khép lại trận đấu và mang về tấm vé bán kết cho Arsenal. Arteta dành lời khen cho phản xạ và sự tự tin của người gác đền này.

Theo Arteta, những khoảnh khắc như vậy cho thấy Arsenal đang đi đúng hướng. Ông tin rằng đội bóng đã thể hiện được tinh thần thi đấu cần thiết để vượt qua các trận cầu loại trực tiếp đầy áp lực.

Chiến thắng trước Crystal Palace giúp Arsenal tiến thêm một bước trên hành trình tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 2020. Tuy nhiên, tình trạng của Martinelli sẽ là yếu tố mà Arteta và người hâm mộ đặc biệt quan tâm trong những ngày tới, trước khi Pháo thủ bước vào chặng đường cam go phía trước với Chelsea đang chờ đợi ở bán kết.